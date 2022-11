Boca de urna aponta reeleição de presidente do Cazaquistão

O presidente em fim de mandato do Cazaquistão, Kasym-Jomart Tokayev, foi reeleito neste domingo (20) com ampla vantagem para permanecer no comando do maior país da Ásia Central em eleições presidenciais antecipadas, segundo uma primeira pesquisa de boca de urna.

O presidente, de 69 anos, teve 82,45% dos votos, segundo uma pesquisa feita para a rádio e a TV estatais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bk/pc/eg/mvv

Tags