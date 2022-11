Australiano Martin Boyle sofre lesão no joelho e está fora da Copa

O meia Martin Boyle está fora da Copa do Mundo devido a uma lesão no joelho e será substituído por Marco Tilio, anunciou neste domingo a Federação Australiana de Futebol (FFA).

"Todos sentimos por Martin, é um golpe cruel para ele na véspera da Copa do Mundo", adirmou o técnico Graham Arnold em comunicado.

"Ele foi uma parte importante na nossa trajetória para chegar ao Catar e agradecemos por tudo o que deu pelos 'Socceroos' durante esta campanha", continuou Arnold.

Boyle, de 29 anos e jogador do Hibernian da Escócia, seu país de nascimento, esteve fora da equipe desde que machucou o joelho no final de outubro.

Sua vaga no Catar será ocupada pelo meia Marco Tilio, do Melbourne City FC, que está em Doha com a seleção desde terça-feira.

Tilio, de 21 anos, foi convocado cinco vezes e, além disso, fez parte do time australiano nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021.

"Marco (Tilio) fez tudo o que foi pedido para estar pronto para este torneio", disse o técnico dos 'Socceroos'.

O meia "está familiarizado com os convocados e estamos esperando para ver o que pode agregar ao nosso elenco", concluiu Arnold.

A Austrália, integrante do Grupo D, estreia no Mundial na terça-feira contra a França, atual campeã do mundo.

