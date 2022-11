Ao menos cinco mortos e 18 feridos em ataque a boate gay nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um ataque a tiros em uma boate gay na cidade de Colorado Springs, nos Estados Unidos.

Os disparos foram lançados enquanto o público da casa aparentemente comemorava o Dia Internacional da Memória Transgênera, celebrado anualmente em 20 de novembro para homenagear pessoas trans mortas de forma violenta.

Este é o mais recente ataque de uma série contra a comunidade LGBT nos Estados Unidos. O mais mortal ocorreu em Orlando, Flórida, em 2016.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É com muita dor que devo dizer que tivemos um ataque a tiros em uma casa noturna local esta noite", disse a porta-voz do Departamento de Polícia de Colorado Springs, Pamela Castro.

"Temos 18 feridos e cinco mortos. Esse número pode mudar conforme a investigação avança. O FBI já está no local prestando assistência", explicou.

Segundo Castro, a polícia recebeu uma ligação de emergência pouco antes da meia-noite de sábado (3h57 no horário de Brasília), informando a ocorrência no Club Q. A porta-voz disse que equipes médicas e policiais responderam e "localizaram um indivíduo que acreditamos ser o suspeito" lá dentro, que foi hospitalizado.

Os proprietários do Club Q disseram no Facebook que "estão devastados pelo ataque sem sentido à nossa comunidade". "Agradecemos as reações rápidas dos heroicos clientes que dominaram o atirador e colocaram fim a este ataque de ódio", acrescentaram.

O clube já havia anunciado um evento LGBT a partir das 20h de sábado. "Celebramos o Dia da Memória Transgênera com uma variedade de identidades de gênero e estilos", dizia a postagem.

Uma equipe de emergências, incluindo 34 bombeiros e 11 ambulâncias, foi enviada ao local, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Colorado Springs, Mike Smaldino. "Infelizmente, esses são eventos para os quais treinamos... é por isso que tivemos uma resposta tão grande", disse.

O Gun Violence Archive define um ataque a tiros em massa como um único incidente no qual pelo menos quatro pessoas são feridas ou mortas.

Em 12 de junho de 2016, um atirador abriu fogo dentro da boate Pulse, em Orlando, matando 49 pessoas e ferindo mais de 50.

Os ataques com armas de fogo são um grande problema nos Estados Unidos, onde houve mais de 600 ataques a tiros em massa até agora este ano, de acordo com o site do Gun Violence Archive.

Estes incidentes estão constantemente reacendendo o debate sobre o controle de armas, um tema quente no país, embora pouco progresso tenha sido feito no Congresso em pedidos de reforma.

bur-dva/lb/meb/zm/dga/db/jc

Tags