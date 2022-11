Primeiro-ministro britânico visita Kiev para reafirmar apoio à Ucrânia

O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, faz sua primeira visita a Kiev neste sábado (19) desde que foi designado para o cargo para reafirmar o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, anunciaram os governos dos dois países.

"Desde os primeiros dias da guerra, Ucrânia e Reino Unido têm sido os aliados mais fortes", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram, ao lado de um vídeo de seu encontro com Sunak em Kiev.

"É uma grande satisfação estar hoje com você em seu país", afirmou Sunak ao lado de Zelensky no vídeo divulgado pela presidência ucraniana. "O valor do povo ucraniano é uma inspiração para o mundo", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Contaremos aos nossos netos sua história, como um povo orgulhoso e soberano enfrentou um ataque terrível, como lutaram, como se sacrificaram, como venceram", completou.

O primeiro-ministro britânico está em Kiev para "confirmar o apoio contínuo do Reino Unido" à Ucrânia, afirmou o gabinete de Sunak em um comunicado.

O Reino Unido "sabe o que significa lutar pela liberdade", escreveu Sunak no Twitter. "Estamos com vocês ao longo do caminho".

ant/dth/mis/eg/fp

Tags