Messi começa treinos no Catar com atraso e trabalho diferenciado

Com um atraso de dez minutos, Lionel Messi foi ao campo da Qatar University para o treino deste sábado, a três dias da estreia da Argentina na Copa do Mundo, depois de atividades na academia na sexta-feira.

A imprensa só teve acesso aos primeiros 15 minutos da sessão de treinamento, com Messi fazendo um trabalho diferenciado e exercícios de aquecimento ao lado de um integrante do departamento médico.

Seus companheiros começaram o treino coletivo sem a presença do astro do Paris Saint-Germain, que só apareceu no campo depois de dez minutos.

Segundo um assessor de imprensa da Associação de Futebol Argentino (AFA), Messi não tem "nada" e se uniu aos demais jogadores na parte do treino fechada para a imprensa, depois do aquecimento.

Também realizaram trabalho diferenciado Lisandro Martínez e Exequiel Palacios, enquanto os demais jogadores que tiveram problemas físicos recentemente participaram normalmente do treinamento.

Foi o caso dos que mais preocupam, o lateral-esquerdo Marcos Acuña (pubalgia) e o atacante Alejandro Gómez (pancada no joelho), mas também de Cristian Romero, Lautaro Martínez e Paulo Dybala.

A lista de 26 jogadores convocados para o Mundial pode ser modificada até um dia antes do jogo de estreia de cada equipe, que no caso da Argentina acontece na terça-feira, contra a Arábia Saudita.

