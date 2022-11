Gilberto Silva defende Cristiano Ronaldo após entrevista polêmica

O ex-volante Gilberto Silva, campeão mundial em 2002, defendeu neste sábado o atacante português Cristiano Ronaldo, após sua bombástica entrevista na qual faz críticas ao Manchester United.

"Eu vejo, acima de tudo, o ser humano, que tem problemas como eu e como todos", declarou o brasileiro em entrevista coletiva no Porto, em Portugal.

Cristiano declarou à televisão inglesa que não tinha "nenhum respeito" por seu treinador, o holandês Erik Ten Hag, e criticou os atuais dirigentes dos 'Red Devils'.

O United anunciou na sexta-feira que tomou "medidas pertinentes" como resposta às declarações do atacante contra seu técnico.

"Nem sempre a forma como ele fala é transmitida da forma correta. As pessoas criam uma dimensão fora do contexto", continuou Gilberto Silva.

"Tenho uma admiração muito grande por ele. Atingiu resultados pela sua personalidade, com trabalho, dedicação e uma força mental enorme. É um grande exemplo e merece ser respeitado por isso", ressaltou o ex-volante de Atlético Mineiro e Arsenal, entre outros clubes.

Perguntado sobre os favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo, Gilberto Silva citou quatro seleções.

"Espero uma final entre Brasil e Portugal. As duas seleções estão prontas e bem armadas no plano individual. São duas grandes equipes com treinadores competentes. Também estão a França, atual campeã, e a Argentina, que está em forma", opinou.

