Forças de segurança iranianas matam três manifestantes no Curdistão, denuncia ONG

As forças de segurança iranianas mataram pelo menos três manifestantes a tiros neste sábado no noroeste do país, durante protestos motivados pela morte da jovem Mahsa Amini, denunciou a Hengaw, uma ONG de defesa dos curdos do Irã.

Os protestos começaram em meados de setembro, após a morte durante a detenção de Amini, de 22 anos, que foi presa por supostamente ter violado do rígido código de vestimenta da República Islâmica.

Os protestos constituem o maior movimento de desafio ao poder desde a Revolução Islâmica de 1979.

As autoridades responderam com uma repressão que o grupo Iran Human Rights, com sede em Oslo, calcula que deixou pelo menos 342 mortos, 50 condenados à morte e mais de 15.000 detidos.

Neste sábado, a Hengaw denunciou que "as forças de repressão do governo abriram fogo contra manifestantes na cidade de Divandarreh e mataram pelo menos três civis".

