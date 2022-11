Explosão em edifício no extremo oriente da Rússia deixa nove mortos

Nove pessoas morreram neste sábado em uma explosão, aparentemente provocada por um vazamento de gás, que derrubou vários andares de um prédio residencial no extremo oriente da Rússia, informou o governador Valéri Limarenko.

A explosão aconteceu em um prédio de cinco andares na localidade de Tymovskoye, na ilha de Sakhalin.

"Nove pessoas morreram, incluindo quatro criança", afirmou Limarenko ao canal Rossia 24.

De acordo com as informações preliminares do ministério de Situações de Emergência, o acidente foi provocado por uma explosão de gás.

