Elon Musk dá ultimato a equipe do Twitter: trabalho duro ou demissão

Através de e-mail, bilionário, que recentemente adquiriu a companhia, dá prazo para empregados se comprometerem a aceitar sobrecarga ou deixarem a empresa.O dono do Twitter, Elon Musk, deu nesta quarta-feira (17/11) um ultimato aos funcionários da empresa, afirmando que deverão escolher entre se comprometerem a trabalhar por longas jornadas e de forma extremamente dura, ou se demitirem, recebendo uma indenização de três meses de salário. O CEO e fundador da Tesla enviou um e-mail para os funcionários, que acabou sendo publicado por vários veículos especializados de imprensa. Na mensagem, ele afirma que, para criar o "Twitter 2.0", será necessário "trabalhar muitas horas em alta intensidade", e que só os que tiverem "desempenho excepcional" poderão continuar na empresa. "Se está certo que quer fazer parte do novo Twitter, por favor, marque sim no link abaixo", escreveu Musk, se referindo a um formulário a ser preenchido por cada funcionário. A resposta deve ser enviada até o fim da tarde desta quinta-feira, caso contrário, o empregado "receberá três meses de indenização". "Orientada para engenharia" No e-mail, o novo dono do Twitter afirma que a empresa estará mais orientada para a parte de engenharia, e que os programadores formarão a maior parte dos funcionários, tendo futuramente maior influência na empresa. "No fundo, o Twitter é uma empresa de software e servidores, assim, acho que isso tem sentido", escreveu Musk. O bilionário, que concluiu a aquisição da empresa de São Francisco no final de outubro por 44 bilhões de dólares, já realizou uma grande redução dos funcionários da rede social, com a demissão de cerca de 7,5 mil pessoas. Além disso, nos últimos dias, o empresário demitiu vários funcionários que questionaram, através da própria rede social, algumas das afirmações de Musk sobre o funcionamento do Twitter. md (EFE, AFP, DPA)