Ausente de vido a uma gastroenterite no último jogo de preparação da seleção de Portugal para a Copa do Mundo (vitória por 4 a 0 sobre a Nigéria na quinta-feira), o astro Cristiano Ronaldo participou neste sábado do primeiro treino da equipe no Catar.

O atacante, de 237 anos, viveu uma semana agitada depois de ter concedido uma entrevista na qual criticou duramente seu clube, o Manchester United.

Cristiano treinou com bola nos primeiros 15 minutos da atividade aberta para a imprensa no CT onde a seleção portuguesa se prepara para o Mundial, a 30 quilômetros de Doha.

Em entrevista coletiva neste sábado, Bernardo Silva separou a polêmica do craque com os 'Red Devils' do time português.

"As notícias que chegam da Inglaterra não têm nada a ver com a seleção, nada a ver comigo, por isso não vou comentar", disse o volante do Manchester City.

"Eu não sou jogador do Manchester United e mesmo se fosse não responderia. É um clube rival, estamos na seleção, concentrados em nossos jogos", insistiu o jogador, visivelmente incomodado com as perguntas sobre seu companheiro.

"Eu o vejo motivado, concentrado na seleção, como todos nós", continuou Bernardo, que se negou a responder aos jornalistas em inglês.

"Chegamos com muitas ambições, com confiança. Sabemos que é uma competição curta, imprevisível, mas estamos prontos para representar Portugal da melhor maneira possível", concluiu.

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira contra Gana, pelo Grupo H, que também conta com Uruguai e Coreia do Sul.

