Comunicado do Business Wire :DentalMonitoring SAS

A DentalMonitoring SAS, inventora da primeira solução mundial de análise e monitoramento remotas orientada por IA para ortodontia, anunciou hoje que entrou com um processo judicial por violação de patentes contra a Align Technology, Inc., fabricantes do Invisalign®. O processo judicial está pendente no Distrito Norte da Califórnia.

No processo judicial, a DentalMonitoring declara que a solução Virtual Care AI da Align Technology infringe as patentes da DentalMonitoring nos EUA nº 10.755.409, 11.049.248 e 11.109.945.

Comentando sobre a ação legal, Philippe Salah, diretor executivo e cofundador da DentalMonitoring disse: "A DentalMonitoring foi fundada em 2014 e introduziu a primeira solução mundial de monitoramento remoto orientada por IA para ortodontia. Até o momento, investimos EUR 150 milhões e temos mais de 200 patentes e pedidos de patente pendentes para cobrir a propriedade intelectual que criamos. Contamos com o total respaldo de nosso conselho administrativo, investidores e funcionários para atuar com vigor na defesa contra qualquer violação de nossas patentes. Estamos confiantes de que os tribunais dos EUA irão decidir a nosso favor."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A DentalMonitoring sempre teve foco em inovação e investindo muito em pesquisa e desenvolvimento com a meta de ajudar nossos clientes a avançar na saúde bucal. Isto está em nosso DNA e não podemos tolerar que outros explorem nossa propriedade intelectual sem nenhum contrato comercial. Agradecemos a nossos clientes, principais líderes de opinião e funcionários por seu apoio e contribuições ao que a DentalMonitoring obteve até agora."

Sobre a DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

A DentalMonitoring foi formada com uma ideia simples: os cuidados bucais devem estar vinculados e ser contínuos, mesmo fora do consultório. A empresa criou a primeira plataforma de prática virtual do mundo em odontologia, protegida por mais de 200 patentes e solicitações de patente pendentes, para satisfazer as expectativas de pacientes em rápida evolução. Graças ao maior banco de dados de imagens odontológicas do setor, a DentalMonitoring desenvolveu as mais avançadas e abrangentes soluções de IA orientadas por médicos para auxiliar profissionais de odontologia a prestar atendimento superior e uma melhor experiência ao paciente. Desde o compromisso e conversão de potenciais pacientes, oferecendo opções de tratamento mediante relatórios gerados por IA e simulações avançadas de sorrisos, até análise e monitoramento remotos a todos os tipos de tratamento ortodôntico, a plataforma exclusiva da DentalMonitoring proporciona aos profissionais de ortodontia e odontologia completo controle sobre avaliações e comunicação simplificadas. A DentalMonitoring tem mais de 500 funcionários em 18 países e 9 escritórios, incluindo Paris, Austin, Londres, Sydney, Tóquio e Hong Kong.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221118005597/pt/

Contato

Contato de imprensa: Charlotte Garzino c.garzino@dental-monitoring.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags