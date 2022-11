Bombardeios israelenses matam quatro soldados sírios

Quatro soldados sírios morreram em bombardeios israelenses neste sábado no centro da Síria, anunciou uma fonte militar citada pela agência oficial SANA.

Esta é a segunda série de bombardeios na Síria atribuída a Israel em menos de uma semana.

"Às 6H30 (0H30 de Brasília), o inimigo israelense executou um ataque aéreo. Quatro soldados morreram, um ficou ferido e danos materiais foram registrados", afirmou a fonte.

A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) também informou bombardeios israelenses nas províncias centrais de Homs e Hama, que destruíram armas e munições.

De acordo com o OSDH, que tem sede no Reino Unido, os ataques atingiram locais vinculados a grupos pró-Irã.

Israel também atacou um complexo militar da Força Aérea na província costeira de Latakia, indicou o OSDH.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel atacou o território do vizinho do norte em centenas de ocasiões, em ações contra as forças governamentais sírias e contra seus aliados apoiados pelo Irã, ou a combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah.

Embora Israel raramente apresente comentários sobre os ataques na Síria, o país já justificou as ações pela necessidade de impedir que o Irã estabeleça presença perto de suas fronteiras.

