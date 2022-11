Benzema sofre lesão na coxa e está fora da Copa do Mundo

O atacante Karim Benzema está fora da Copa do Mundo, após ter sofrido uma lesão na coxa durante um treinamento, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF) neste sábado, a três dias da estreia dos 'Bleus' contra a Austrália.

Os exames médicos realizados no artilheiro do Real Madrid confirmaram uma lesão no quadríceps da coxa esquerda que "precisará de um prazo de recuperação de três semanas", confirmou a FFF.

ama-jta/lh/iga

