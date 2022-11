Son jogará com máscara de proteção na estreia da Coreia do Sul na Copa

Confirmado na Copa do Mundo após uma lesão, Son Heung-min jogará com máscara de proteção na partida de estreia da Coreia do Sul contra o Uruguai, segundo informou um ex-companheiro de equipe e amigo do jogador, nesta sexta-feira (18).

O capitão da seleção sul-coreana foi operado há duas semanas após sofrer uma fratura no olho esquerdo enquanto disputava uma partida da Liga dos Campeões pelo Tottenham, no início do mês.

O atacante de 30 anos treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira, porém, utilizou uma máscara preta como forma de proteger o rosto e foi visto ajustando a mesma várias vezes.

O ex-capitão da equipe Koo Ja-cheol disse que "todo mundo o conhece, ele sempre joga com paixão, nunca quer parar", apontou sobre o camisa '7', que tomou o cuidado de não "cabecear (no treino), então, acho que ele vai se esforçar - pelo que sei dele - e espero que seja titular", comentou.

"Quando alguém tem uma lesão como 'Sonny' agora, até mesmo um jogador de ponta pode ficar com medo, mas isso não pode detê-lo, eu sei disso", acrescentou sobre o jogador.

O meio-campista, que foi o capitão da Coreia do Sul no Mundial de 2014, adicionou: "Claro que é desconfortável jogar com uma máscara, não será 100% igual para ele, mas precisamos que ele faça isso para vencer".

O jogador do Augsburg de 33 anos, que está no Catar com a TV sul-coreana, disse: "Ele sempre diz às pessoas que é uma honra jogar pelo país... fará algo de especial para a Coreia", finalizou.

A Coreia do Sul fará sua estreia na Copa contra o Uruguai, no dia 24 de novembro. O Grupo H conta também com Portugal e Gana.

