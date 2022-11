Manifestantes iranianos ateiam fogo à casa natal do aiatolá Khomeini

Um grupo de manifestantes no Irã ateou fogo à casa natal do aiatolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica, após dois meses de protestos contra o regime - mostraram imagens publicadas nesta sexta-feira (18).

Situada na cidade de Khomein, na província de Markazi, a casa foi incendiada na quinta-feira (17), e uma eufórica multidão de manifestantes passou por ela, segundo imagens publicadas nas redes sociais e verificadas pela AFP.

Acredita-se que Khomeini tenha nascido no início do século XX nessa casa localizada na cidade de Khomein, de onde vem seu sobrenome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Khomeini foi um ferrenho opositor do xá Mohamed Reza Pahlavi e teve de partir para o exílio na França, de onde voltou, triunfante, em 1979, para liderar a Revolução Islâmica.

O clérigo morreu em 1989, mas continua sendo admirado por seu sucessor, o aiatolá Ali Khamenei.

Sua casa foi transformada em um museu memorial.

Não está clara a extensão dos danos materiais.

As manifestações no Irã começaram com protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, que foi detida pela polícia moral, e constituem o maior movimento de rua contra o poder desde a Revolução de 1979.

As manifestações foram motivadas pela exigência de que as mulheres usem um véu para cobrir a cabeça, uma regra imposta por Khomeini, mas os protestos deram origem a um movimento mais amplo pelo fim da República Islâmica.

sjw/it/an/es/tt

Tags