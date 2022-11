Líder da Coreia do Norte afirma que responderá a ameaças com armas nucleares

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou que responderá com armas nucleares às constantes ameaças, informou neste sábado (19, noite de sexta em Brasília) a agência estatal KCNA, um dia após o exército norte-coreano disparar um míssil intercontinental.

Kim garantiu que a Coreia do Norte "responderá aos mísseis nucleares com armas nucleares e a um confronto total com um confronto generalizado", disse a KCNA, acrescentando que Kim supervisionou pessoalmente o lançamento do míssil.

