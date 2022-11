Japão e EUA realizam exercícios militares conjuntos após disparo de míssil norte-coreano

Japão e Estados Unidos realizaram exercícios militares conjuntos no espaço aéreo sobre o Mar do Japão nesta sexta-feira (18), depois que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico intercontinental, informou o ministério da Defesa japonês.

Os exercícios bilaterais aconteceram em um "contexto de segurança cada vez mais difícil ao redor do Japão" e "reafirmam a forte vontade" da aliança Japão-EUA de "responder a qualquer situação", afirmou o ministério em um comunicado.

