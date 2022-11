Gayá sofre lesão e está fora da Copa, anuncia Federação Espanhola

O lateral-esquerdo da seleção espanhola José Luis Gayá foi cortado da Copa do Mundo do Catar depois de sofrer uma entorse no tornozelo, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Depois de analisar a situação com cuidado, e sempre consultando os serviços médicos da Real Federação Espanhola de Futebol, (o técnico) Luis Enrique tomou a decisão de substituir o lateral do Valencia", afirma um comunicado.

Gayá sofreu uma "entorse lateral no tornozelo direito" na quarta-feira, durante um treino antes do amistoso contra a Jordânia (3-1).

A RFEF não anunciou quem substituirá Gayá, mas a imprensa espanhola especula o nome do jovem lateral do Barcelona Álex Balde.

