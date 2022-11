Faixa de Gaza: Fogo em campo de refugiados mata ao menos 20

Incidente na cidade de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, teria começado durante uma festa. Investigações preliminares apontam que gasolina e diesel estocados no local facilitaram o alastramento do fogo.Um incêndio em um campo de refugiados na cidade de Jabalia, na região norte da Faixa de Gaza, deixou pelo menos 20 pessoas mortas e diversas feridas, informaram autoridades locais nesta quinta-feira (17/11). O fogo teria começado a partir de uma festa que ocorria no último andar do prédio de apartamentos, que tem quatro andares, e demorou em torno de uma hora para ser controlado. Devido à intensidade das chamas, testemunhas relataram que não conseguiram atender os pedidos de ajuda por parte das vítimas. Conforme o Hospital Indonésio Salah Abu Laila, 20 corpos foram encontrados carbonizados. A agência palestina de notícias Maan relatou que muitas das vítimas pertenciam a uma mesma família. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, decretou a sexta-feira como dia nacional de luto, conforme informação divulgada pela agência de notícias Wafa. As investigações prosseguem na área. Preliminarmente, a Defesa Civil de Gaza informou que o fogo se alastrou rapidamente porque moradores costumam armazenar gasolina e diesel no local. Devido a bloqueios impostos por Israel que limitam o ingresso de suprimentos em território palestino, muitos moradores estocam esses materiais antes do início do inverno. Após o incidente, autoridades palestinas pediram a Israel para abrir a passagem fronteiriça de Erez para que os feridos possam receber ajuda em centros de saúde de Jerusalém e da Cisjordânia. Israel e Egito disseram que suspenderiam o bloqueio para facilitar o atendimento das vítimas. O representante da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, compartilhou suas "sinceras condolências" às vítimas no Twitter. gb (AFP, Reuters)