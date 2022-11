Explosão de tanque de gás no Iraque deixa 15 mortos

Quinze pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram na explosão de um tanque de gás liquefeito que provocou o desabamento de uma casa de três andares no norte do Iraque - anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (18).

A explosão, que ocorreu na noite de quinta-feira na cidade de Suleimaniya, a segunda maior do Curdistão autônomo, deixou 15 mortos e uma dezena de feridos, disse à AFP o governador Haval Abu Bakr.

"Não há mais corpos sob os escombros da casa", disse ele, após várias horas de busca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A maioria das vítimas são mulheres e crianças", acrescentou.

A explosão foi causada por um vazamento em um tanque de gás liquefeito, usado para aquecimento.

O governador Abu Bakr declarou um dia de luto.

No final de outubro, pelo menos nove pessoas morreram, e 13 ficaram feridas, na explosão de um caminhão-tanque que transportava gás em Bagdá, capital do Iraque.

Em abril de 2021, mais de 80 pessoas morreram em um incêndio em um hospital de Bagdá quando cilindros de oxigênio armazenados incorretamente explodiram.

str-tgg/noc/it/meb/es/tt

Tags