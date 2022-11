Espanha chega a Doha com dúvidas sobre o lateral-esquerdo lesionado Gayà

A Espanha chegou a Doha na madrugada desta sexta-feira para iniciar sua jornada na Copa do Mundo em busca da segunda estrela em sua camisa, enquanto aguarda o lateral-esquerdo José Luis Gayà, lesionado em um treino antes do amistoso contra a Jordânia, vencido por 'La Roja' na quinta-feira em Amã.

A equipe espanhola chegou nesta sexta por volta das 3h00 no horário local (21h00 de Brasília) à sua sede na Universidade do Catar, onde ficará alojada durante a sua passagem por Doha durante o torneio.

A Espanha veio de Amã, onde na noite de quinta venceu a Jordânia por 3 a 1 em um amistoso de preparação para o Mundial.

Incluída no grupo E, a Roja iniciará a competição no dia 23 de novembro contra a Costa Rica, antes de enfrentar a Alemanha no dia 27 de novembro e fechar a fase de grupos no dia 1º de dezembro contra o Japão.

O técnico espanhol Luis Enrique, que planeja realizar um primeiro treino na tarde desta sexta-feira em solo catari, está acompanhando a situação do lesionado José Luis Gayà.

O lateral-esquerdo do Valencia sofreu uma "entorse lateral de tornozelo direito de baixo grau" na quarta-feira durante o treino antes do jogo contra a Jordânia.

"Numa ação fortuita, sozinho, dando um cruzamento, ele teve um pequeno problema", explicou Luis Enrique, após a partida.

"Amanhã (esta sexta-feira) tomaremos uma decisão quando tivermos clareza sobre isso, mas é a notícia desagradável destes primeiros dias", acrescentou o técnico espanhol.

Em caso de substituição do jogador, a imprensa espanhola especula os nomes dos laterais Marcos Alonso e Álex Balde, do Barcelona.

O regulamento estipula que, se necessário, cada seleção pode fazer alterações de última hora na lista de 26 nomes até 24 horas antes de sua primeira partida na Copa do Mundo.

