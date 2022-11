Comunicado do Business Wire :Wolters Kluwer Health

A Wolters Kluwer Health e o NEJM Group estabeleceram uma parceria exclusiva para garantir que mais pesquisadores e médicos em todo o mundo possam acessar a crescente família de jornais do NEJM Group. Com base em anos de cooperação, esta parceria expandida posiciona os jornais do NEJM Group para um crescimento mundial sustentado através da plataforma de pesquisa médica Ovid® da Wolters Kluwer. As publicações atualmente incluídas são os jornais New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, NEJM Journal Watch,o NEJM Archive e o futuro NEJM Group.

Distribuição incomparável crucial para alcance mundial

"A missão do NEJM Group é promover o conhecimento médico desde a pesquisa até o atendimento ao paciente, fazendo conexões entre os desenvolvimentos na ciência clínica e na prática clínica para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e os resultados de pacientes ao redor do mundo, disse David Sampson, vice-presidente do NEJM Group. "As vendas mundiais e a presença de marketing da Wolters Kluwer criam oportunidades adicionais para expandir o alcance de nosso conteúdo, fornecendo o portfólio de produtos do NEJM Group para instituições a nível mundial."

Através da parceria, os assinantes institucionais online dos jornais do NEJM Group poderão acessar seu conteúdo de assinante nos sites do NEJM Group e na plataforma de pesquisa médica Ovid®. Abrangendo mais de 150 editoras e mais de 100 áreas de especialidade, a Ovid serve como um poderoso software de pesquisa completo para ajudar pesquisadores, bibliotecários, médicos e outros profissionais de saúde a encontrar informações médicas oportunas e relevantes para tomar decisões cruciais a fim de melhorar o atendimento ao paciente, aprimorar pesquisas em curso e impulsionar novas descobertas. Com a adição dos títulos do NEJM Group, os usuários da Ovid poderão pesquisar e acessar as melhores pesquisas e informações na interseção da ciência biomédica e da prática clínica, dando suporte na melhoria do atendimento ao paciente e nos resultados clínicos.

"O New England Journal of Medicine é um dos jornais médicos mais respeitados e impactantes do mundo, com base em uma história rica e citado mais do que qualquer outro jornal", disse Vikram Savkar, vice-presidente sênior e diretor geral do segmento de medicina, aprendizagem em saúde, pesquisa e prática na Wolters Kluwer. "Aproveitar a tecnologia de pesquisa com liderança de mercado da Ovid, junto com as vendas internacionais e o alcance de marketing da Wolters Kluwer, irá garantir mais acesso aos jornais e arquivos do NEJM Group em todo o mundo. Reunir o NEJM Group e a Wolters Kluwer cria uma potência de pesquisa mundial para médicos que buscam respostas para questões de cuidados e pesquisadores que buscam a próxima grande descoberta."

A parceria se baseia em uma base sólida que foi reforçada ao longo de muitos anos de cooperação e uma visão compartilhada para o futuro da saúde. Tanto o NEJM Group quanto a Wolters Kluwer mantêm os mais altos padrões de curadoria e revisão por pares, e ambos oferecem maior acesso a dados e pesquisas a nível mundial. Os conteúdos do Grupo NEJM sobre assuntos de importância para saúde pública, como a Covid-19, continuarão disponíveis gratuitamente.

As publicações do Grupo NEJM que serão distribuídas a instituições por meio da Wolters Kluwer incluem:

-- O New England Journal of Medicine, reconhecido como o jornal médico com liderança mundial, fornecendo pesquisa de alta qualidade, revisada por pares e conteúdo clínico interativo a médicos, educadores, pesquisadores e a comunidade médica internacional.

-- NEJM Evidence, que apresenta pesquisas originais inovadoras, além de ideias novas e ousadas em design de ensaios clínicos e tomada de decisões clínicas.

-- NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, um jornal revisado por pares com foco nas mais recentes inovações, grandes ideias e soluções práticas para a transformação da prestação dos cuidados de saúde.

-- NEJM Journal Watch, que ajuda os médicos a entender com eficiência os desenvolvimentos médicos para melhorar o atendimento ao paciente e promover o desenvolvimento profissional.

Como resultado deste contrato de distribuição, a Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice será responsável pelas receitas da assinatura digital do NEJM Group e custos relacionados. O contrato tem um impacto positivo, mas imaterial, nos lucros consolidados do grupo Wolters Kluwer.

Sobre a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer (WKL) é líder mundial em informações profissionais, soluções de software e serviços para médicos, enfermeiros, contadores, advogados e setores tributário, financeiro, de auditoria, risco, conformidade e regulamentação. Ajudamos nossos clientes a tomar decisões cruciais todos os dias, ao oferecer soluções especializadas que combinam profundo conhecimento de domínio com tecnologia e serviços avançados.

A Wolters Kluwer relatou receitas anuais de EUR 4,8 bilhões em 2021. O grupo atende clientes em mais de 180 países, mantém operações em mais de 40 países e emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo. A empresa tem sede em Alphen aan den Rijn, nos Países Baixos.

A Wolters Kluwer Health fornece tecnologia clínica confiável e soluções com base em evidências que envolvem médicos, pacientes, pesquisadores e estudantes na tomada de decisões e resultados eficazes em toda a área da saúde. Respaldamos a eficácia clínica, aprendizagem e pesquisa, vigilância clínica e conformidade, bem como soluções de dados. Para mais informação sobre nossas soluções, acesse https://www.wolterskluwer.com/en/health e siga-nos no LinkedIn e Twitter @WKHealth.

Para mais informação, acesse www.wolterskluwer.com, siga-nos no Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Mídia Josh DeStefano Gerente de Relações Públicas & Negócios Públicos Wolters Kluwer +1 (781) 983-5697 joshua.destefano@wolterskluwer.com

