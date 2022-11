Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

MultiBank Group

-- Desde a sua criação em 2005, o MultiBank Group evoluiu para se tornar a maior instituição de derivativos financeiros do mundo. Recentemente, em outubro de 2022, o MultiBank Group mudou sua sede de Hong Kong para Dubai (Emirados Árabes Unidos). O Sr. Taher, presidente do MultiBank Group, declarou:

"O MultiBank Group recebeu recentemente licenças adicionais emitidas por dois dos reguladores mais respeitados do mundo: a Securities and Commodities Authority dos Emirados Árabes Unidos ("SCA") e a Autoridade Monetária de Singapura ("MAS"). O Conselho de Administração teve uma decisão difícil entre se mudar para Singapura ou Dubai. Após longas deliberações, tenho o prazer de anunciar a aprovação por unanimidade da mudança para Dubai, em vista da política positiva e estimulante do governo dos Emirados Árabes Unidos na promoção da cidade como um importante centro financeiro mundial.

Estamos muito orgulhosos de que a sede do MultiBank Group agora esteja em Dubai, com seu histórico impecável com reguladores globais. A maior instituição de derivativos financeiros do mundo quer consolidar sua posição nos Emirados Árabes Unidos".

-- O MultiBank Group está presente em mais de 20 países em cinco continentes, incluindo Hong Kong, Austrália, Singapura, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Áustria, México, Chipre, Turquia, Equador, Estados Unidos da América, China, Malásia, Vietnã, Filipinas, Índia, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas e agora, Emirados Árabes Unidos.

-- O Jantar de Gala Anual, um evento exclusivo apenas para convidados, reuniu membros influentes da comunidade comercial, dando-lhes a oportunidade de participar da visão do MultiBank Group para o futuro. Como provedor financeiro e fintech líder, o Grupo experimentou um crescimento anual sem precedentes e resultados financeiros recordes.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group foi fundado na Califórnia (EUA), em 2005. Com um volume diário de negociação de mais de US$ 12,1 bilhões, ele fornece serviços para uma extensa base de clientes de mais de 1 milhão de clientes em 100 países. O MultiBank Group oferece aos clientes plataformas de negociação premiadas, com alavancagem de até 500:1 em produtos como Forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações sobre o MultiBank Group, acesse https://multibankfx.com.

