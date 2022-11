Comunicado do Business Wire :Eczacibasi-Monrol

A Eczacibasi-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo principal com a FutureChem, uma empresa radiofarmacêutica com sede em Seul (Coreia do Sul), para o fornecimento clínico do radioisótopo Lu-177 n.c.a. (lutécio-177 sem adição de um transportador), para apoiar o ensaio clínico de Fase 2 de habilitação de novo medicamento em investigação da FutureChem com o Ludotadipep, 177Lu-FC705, para avaliar a eficácia e a segurança da administração repetida da dose recomendada do Ludotadipep em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração (mCPRC). O contrato de fornecimento clínico foi assinado pelas duas partes em 18 de outubro de 2022 em Barcelona. Um novo contrato de fornecimento entre a Monrol e a FutureChem será assinado após a comercialização do produto na Coreia do Sul e nos Estados Unidos.

O diretor geral da Monrol, Aydin Küçük,afirmou:"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a FutureChem neste contrato de fornecimento clínico para apoiar o programa de desenvolvimento clínico de um produto radiofarmacêutico inovador como é o caso do Ludotadipep, 177Lu-FC705, para avaliar a eficácia e segurança em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. A colaboração com a FutureChem é outro exemplo de como continuamos nossa missão de melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer e transformar o atendimento ao paciente para o futuro".

Dae Yoon Chi, CEO da FutureChem, disse:"A FutureChem está muito animada com esta parceria com a Monrol, uma empresa com um amplo conjunto de ofertas para apoiar nosso portfólio de projetos e programas de desenvolvimento. Esperamos lançar em breve o fornecimento de radioisótopos de alta qualidade para nossos pacientes de ensaios clínicos de Fase 2a nos EUA. Temos uma perspectiva futura de ampliar esta parceria de fornecimento do radioisótopo Lu-177 n.c.a. pela Monrol para a comercialização do Ludotadipep, 177Lu-FC705".

Sobre a Monrol

A Monrol - com sede em Istambul (Turquia) - é uma das maiores empresas de medicina nuclear do mundo, líder em inovação para o desenvolvimento e fabricação de radioisótopos e radiofármacos de grau GMP. A Monrol está distribuindo seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos de classe mundial com excelência nos mercados globais. A Monrol é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos Biológicos (CDMO), fornecendo suporte de desenvolvimento inicial para seus clientes, além de oferecer serviços totalmente integrados para empresas virtuais ágeis e enxutas de hoje em dia, levando de maneira efetiva novos conceitos de produtos a ensaios clínicos, demonstrando provas de conceito e realizando estudos pioneiros em humanos. A Monrol está comprometida em transformar e melhorar a jornada do paciente no tratamento do câncer com seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos distribuídos para mais de 50 países ao redor do mundo. Para saber mais, acesse www.monrol.com e LinkedIn.

Sobre a FutureChem

Desde a sua criação em 1999, a FutureChem lidera a indústria radiofarmacêutica por meio de pesquisa e desenvolvimento. A FutureChem é precursora mundial na produção de precursores e compostos radiofarmacêuticos, desenvolvimento de radiofarmacêuticos notáveis e comercialização mundial de novos medicamentos. A FutureChem desenvolveu tecnologias competitivas e produtos inovadores com a missão de transformar a empresa em uma empresa radiofarmacêutica de classe mundial, a fim de contribuir com uma sociedade saudável e feliz, protegendo a saúde dos pacientes.

Para mais informações, acesse www.futurechem.co.kr

Sobre FC705 e 177Lu-FC705

Radiofármacos terapêuticos direcionados ao PSMA (antígeno prostático específico de membrana) de segunda geração. O 177Lu-FC705 pertence à segunda geração de medicamentos com aglutinante de albumina. Sua hidrofilicidade é maior que a de outros compostos e possui baixa ligação inespecífica. O 177Lu-FC705 terá uma absorção cada vez maior no câncer de próstata devido à introdução do aglutinante de albumina e será rapidamente excretado dos órgãos normais. A este respeito, pode-se esperar que o 177Lu-FC705 marcado com 177Lu tenha alto efeito terapêutico e danos muito baixos aos órgãos normais. Atualmente, a eficácia do 177Lu-FC705 está sendo testada clinicamente na Fase 2 na Coreia e 1/2a nos EUA.

Sobre o lutécio-177 n.c.a.

O lutécio-177 n.c.a. (sem adição de um transportador) é um radioisótopo de escolha para terapia dirigida por radionuclídeo. O processo de produção do Lu-177 n.c.a. permite opções de tratamento que têm o potencial de melhorar os resultados do tratamento para certos pacientes com câncer hoje e mais opções de tratamento em potencial no futuro em desenvolvimento clínico. As propriedades únicas do Lu-177 n.c.a. o tornam um radioisótopo teranosticamente desejável para terapia com radionuclídeos do receptor de peptídeo (PRRT) para tratar certos tipos de câncer, como tumores neuroendócrinos (TNE) e câncer de próstata. O DMF do Lutécio-177 n.c.a. da Monrol foi listado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221118005265/pt/

Contato

Para obter mais informações, entre em contato com:

Monrol Aydin KüçükDiretor geral monrol@monrol.com

FutureChem Dae Yoon Chi CEO daeyoon.chi@futurechem.co.kr

Assessoria de Imprensa Alkim Aydin E-mail: alkim.aydin@monrol.com

