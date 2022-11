Camarões empata em 1 a 1 com Panamá em preparação para a Copa

A seleção de Camarões empatou em 1 a 1 com o Panamá no último amistoso antes da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (18).

Eric Choupo-Moting abriu o placar aos três minutos do segundo tempo e Michael Murillo deixou tudo igual para os panamenhos após uma cobrança de falta aos 10, na partida disputada no estádio Mohammed Bin Zayed.

Os africanos dificultaram o jogo para os adversários desde o primeiro minuto, mas o Panamá teve uma boa chance aos 44, com um chute de Ismael Díaz que o goleiro André Onana desviou com o pé direito e mandou para escanteio.

Chuopo-Moting entrou em campo no início da segunda etapa e três minutos depois, finalizou da grande área. O goleiro Orlando Mosquera segurou a bola, mas devolveu aos pés do atacante do Bayern de Munique, que não hesitou e garantiu o 1 a 0.

Depois do gol, parecia que os 'Leões' comandados por Rigobert Song tinham o controle do jogo. No entanto, os latino-americanos não desistiram e sete minutos mais tarde, Murillo descontou em uma bela finalização que Onana não conseguiu conter.

A partir de então, o duelo passou a ficar mais equilibrado e ambas as equipes desperdiçaram inúmeras chances de ampliar o placar.

A seleção do Panamá, que não se classificou para a Copa no Catar após ter caído nas oitavas de final das eliminatórias da Concacaf, segue de olho em uma qualificação para o Mundial de 2026.

O elenco de Thomas Christiansen já havia empatado em 2 a 2 contra a Venezuela, na última terça-feira (15), no amistoso realizado em Dubai entre duas seleções latino-americanas que não conseguiram ingresso para o torneio.

Já os 'Leões Indomáveis' têm alguns desafios rumo à classificação na primeira fase. Estão no Grupo G com Brasil, Sérvia e Suíça, quem enfrentam na estreia na competição, no dia 24 de novembro.

