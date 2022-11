Ucrânia afirma que Rússia é 'totalmente responsável' por míssil que caiu na Polônia

A Rússia é "totalmente responsável" pela queda de um míssil na Polônia, que matou duas pessoas na terça-feira (15), afirmou nesta quinta-feira (17) o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, após uma conversa por telefone com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"Compartilhamos a opinião de que a Rússia é totalmente responsável por seu terror com mísseis e suas consequências no território da Ucrânia, Polônia e Moldávia", escreveu o ministro ucraniano no Twitter.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou na quarta-feira que o míssil foi disparado pela Rússia e negou que tenha procedência na defesa antiaérea de seu país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A conversa telefônica entre Kuleba e Blinken aconteceu na manhã de quinta-feira, quando a Rússia executava uma nova série de ataques contra a Ucrânia.

O ministro ucraniano elogiou a "ajuda crucial" americana na área de defesa e insistiu que "as entregas de sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia devem acelerar" diante do aumento de ataques de mísseis russos.

Neste sentido, o ministro pediu a Washington que forneça o Patriot, um sistema de mísseis terra-ar que utiliza, em particular, um radar muito potente.

Governantes de países ocidentais tentaram reduzir na quarta-feira os temores de uma escalada na guerra da Rússia na Ucrânia, afirmando que a explosão de um míssil na Polônia foi um acidente.

Polônia e Otan afirmaram que a explosão provavelmente foi provocada por um míssil ucraniano de defesa aérea lançado para interceptar projéteis russos disparados contra a infraestrutura civil. Varsóvia e a Aliança Atlântica acusaram Moscou por ter iniciado o conflito.

bur/ant/pz/mis/zm/fp

Tags