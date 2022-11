Três prostitutas assassinadas em Roma, temor por um possível assassino em série

O assassinato nesta quinta-feira de três prostitutas, incluindo uma sul-americana, encontradas mortas em um bairro residencial de Roma, soou o alarme na capital italiana.

As três vítimas foram mortas a facadas, segundo a imprensa italiana. Os jornais Il Messaggero e La Repubblica chegaram a alertar para um possível "assassino em série" na capital italiana.

Os corpos de duas das vítimas, de nacionalidade chinesa, foram encontrados no final da manhã em um edifício do bairro de Prati, um dos mais exclusivos de Roma.

O corpo da sul-americana, que o jornal Il Corriere della Sera identifica como colombiana, foi encontrado em um apartamento no mesmo bairro uma hora depois, com uma facada no abdômen, informou a polícia à AFP.

As três eram "provavelmente profissionais do sexo", disseram os agentes.

O corpo nu de uma das chinesas foi descoberto por um vizinho do lado de fora de um apartamento. A mulher, de 40 anos, sofreu ferimentos na cabeça e no estômago, segundo a imprensa.

Ao chegar, os policiais encontraram o corpo da segunda vítima. Ninguém no prédio ouviu gritos, segundo moradores locais.

"Todo mundo sabia que tinha um bordel ali, porque dava para ver as pessoas chegando até às 2h da manhã", revelou um morador do prédio.

A vítima colombiana era um transgênero de 65 anos cujo corpo foi descoberto por um amigo, segundo o Corriere della Sera.

A polícia investiga os registros telefônicos das vítimas para saber se há ligação entre elas e analisa as câmeras de segurança da região, conhecida como bairro dos advogados por ser próxima ao Tribunal.

