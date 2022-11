Sem CR7, Portugal goleia Nigéria em amistoso antes da Copa

Sem Cristiano Ronaldo, doente e em conflito aberto com o Manchester United, os portugueses venceram a Nigéria com tranquilidade (4-0) nesta quinta-feira, em Lisboa, às vésperas da viagem ao Qatar para disputar a Copa do Mundo.

Os campeões europeus de 2016 abriram o placar depois de um passe de João Félix para Diogo Dalot, que teve todo o tempo do mundo para dar de presente para Bruno Fernandes o primeiro gol do jogo, aos 9 minutos.

O meio-campista do Manchester United ampliou ao converter um pênalti na área marcado depois que uma bola de Bernardo Silva foi desviada pela mão de um jogador nigeriano na área (35).

Logo depois de Emmanuel Dennis ter perdido um pênalti para a seleção africana, Gonçalo Ramos (82) e João Mário (84) marcaram os outros gols portugueses.

Portugal vai estrear na Copa do Mundo na próxima quinta-feira no Grupo H, contra Gana, que eliminou a própria Nigéria na repescagem.

Depois da seleção africana, os portugueses enfrentarão o Uruguai, que os eliminou nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, e fecha a fase de grupos contra a Coreia do Sul.

Aproveitando a pausa internacional aberta nesta semana, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista explosiva em que disse se sentir "traído" pelos dirigentes do Manchester United e pelo seu treinador Erik ten Hag, acusando-os de quererem afastá-lo do clube inglês.

Sofrendo de gastroenterite, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi poupado para o amistoso desta quinta-feira.

Na sua ausência, Fernando Santos colocou em campo uma dupla de atacantes formada por André Silva e João Félix.

