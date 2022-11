Recuperando ritmo de jogo, Hazard jogará apenas 60 minutos em amistoso contra o Egito

O capitão da Bélgica Eden Hazard, que perdeu ritmo de jogo devido aos poucos minutos que disputou nos últimos meses no Real Madrid, jogará apenas durante uma hora no amistoso contra o Egito, na sexta-feira (18).

Segundo o treinador da seleção belga, Roberto Martínez, o reserva imediato de Hazard, Leandro Trossard, está lesionado e não estará apto para o jogo.

"Leandro levou um golpe, não é nada grave. Ele volta a treinar no domingo e estará pronto para a primeira partida da Copa do Mundo (dia 23 de novembro, contra o Canadá)", disse o técnico espanhol nesta quinta-feira (17), acrescentando que "Eden Hazard jogará 60 minutos".

Na ausência de Romelu Lukaku, com lesão na panturrilha e que espera estar recuperado para o terceiro confronto da fase de grupos (contra a Croácia, no dia 1º de dezembro), Martínez indicou que escalará Michy Batshuayi e depois Loïs Openda como ponta no ataque.

"Não tirem conclusões precipitadas com o time desta sexta-feira. O objetivo é preparar todos os meus jogadores para as condições climáticas do Catar", apontou o técnico.

