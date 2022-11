Quadro de Andy Warhol é vendido por US$ 85 milhões em leilão em Nova York

Um quadro monumental e emblemático de Andy Warhol pintado em 1963, "White Disaster", foi vendido por 85 milhões de dólares na quarta-feira (16) em um leilão organizado pela Sotheby's em Nova York.

Os lances entre dois compradores duraram dois minutos e o leiloeiro baixou o martelo para 74 milhões de dólares. Incluindo comissões, o preço total foi de US$ 85,3 milhões.

A Sotheby's estimou a pintura em mais de 80 milhões de dólares.

O mestre da pop art, falecido em 1987, tornou-se uma estrela dos leilões.

Em 2013, uma pintura dessa série, conhecida como "Série Morte e Desastre", foi vendida por US$ 105 milhões na Sotheby's, estabelecendo um novo recorde para o artista.

Esse recorde foi superado pelo retrato de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964) vendido por 195 milhões de dólares em 9 de maio, em um leilão da Christie's em Nova York.

Na terça-feira, a casa Phillips leiloou dois quadros juvenis do pintor por quantias muito mais baixas.

O autorretrato de 1948 "Nosepicker 1: Why Pick on Me", no qual o pintor coloca um dedo no nariz, foi vendido por 491.000 dólares, com gastos inclusos.

"Living Room", do mesmo ano, foi vendido por 315.000 dólares.

Esses dois quadros pertenciam a James Warhola, um sobrinho do artista.

