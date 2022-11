Neymar diz que brinca com Messi: "Vou ganhar dele" e ser campeão no Catar

O craque brasileiro Neymar disse que brinca com o amigo e companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi, sobre vencê-lo e ser campeão mundial com a Seleção na Copa do Mundo do Catar.

"Falamos pouco sobre isso, mas às vezes falamos sobre nos encontrarmos na semifinal ou na final. Eu falo para o Messi que vou ser campeão e ganhar dele, e a gente ri", disse Ney em entrevista publicada na quarta-feira pelo jornal britânico The Telegraph.

O camisa 10 do Brasil, uma das seleções favoritas à conquista do Mundial (20 de novembro a 18 de dezembro), garantiu que está em boas condições para lutar pelo sexto título mundial da 'Canarinha', o primeiro desde 2002.

"Me sinto bem fisicamente, estou feliz, passando um momento muito feliz no clube, então me sinto preparado", disse. "A Copa do Mundo é o meu maior sonho. Vou ter uma nova oportunidade e espero conseguir".

O atacante de 30 anos chega ao Catar em grande momento, após um bom início de temporada no PSG, onde soma treze gols e onze assistências em 19 jogos do campeonato e da Liga dos Campeões.

No entanto, garantiu que se sente livre de qualquer pressão naquela que será sua terceira - e talvez última - participação em Copas do Mundo, depois de Brasil-2014 e Rússia-2018.

"Na minha carreira eu consegui fazer coisas que nunca imaginei que alcançaria. Se minha carreira acabasse hoje, eu seria o cara mais feliz do mundo", afirmou.

'Ney' defendeu que o Brasil é um dos grandes candidatos ao título junto com Alemanha, França, Espanha e a Argentina de Messi, que os venceu na final da Copa América de 2021 no Maracanã.

Embora "a Copa do Mundo seja uma caixa de surpresas, sempre há seleções que não são consideradas favoritas e acabam indo longe", disse ele.

Neymar vai liderar o time de Tite no Grupo G, que divide com Sérvia, Suíça e Camarões.

O Brasil se prepara na cidade italiana de Turim. No sábado ele chegará a Doha e fará sua estreia no dia 24 de novembro, contra os sérvios.

