Israel e Jordânia fecham acordo para limpar rio Jordão

Israel e Jordânia anunciaram, nesta quinta-feira (17), a assinatura de um acordo para limpar e restabelecer o fluxo do rio Jordão, na fronteira, cujo nível de água diminuiu de maneira significativa, devido à poluição e à mudança climática.

A ministra israelense do Meio Ambiente, Tamar Zandberg, e o ministro jordaniano da Água e da Irrigação, Mohammad al-Najjar, assinaram uma declaração de intenções, em paralelo à COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Este acordo demonstra o desejo de cooperação no âmbito do meio ambiente entre Israel e Jordânia, (...) que devem atuar em conjunto (...), sobretudo, no que diz respeito às mudanças climáticas global e regional que ameaçam todos nós", afirmou a ministra israelense.

O ministro jordaniano disse esperar que o acordo sirva "para que os habitantes de cada margem do rio, incluindo os palestinos, tenham água", conforme comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Petra.

"A recuperação e a proteção do Jordão são muito importantes, levando-se em conta a diminuição das chuvas e da quantidade de água natural disponível no rio, o que acentua a crise ecológica na região", destacou o Ministério do Meio Ambiente de Israel.

