Inflação da eurozona atinge 10,6% em outubro

O índice de inflação para outubro na zona do euro foi revisado para 10,6% em uma segunda estimativa, contra os 10,7% anunciados anteriormente - informou o escritório europeu de estatísticas Eurostat, nesta quinta-feira (17).

O mesmo escritório havia estimado em 9,9% a inflação para setembro na zona do euro, impulsionada pelos fortes aumentos nos preços de energia e dos alimentos.

Para o conjunto da União Europeia (UE), incluindo países que não usam a moeda única, a inflação bateu 11,5% em outubro. Em setembro, a estimativa do Eurostat era de 10,9%.

Ainda de acordo com essa agência, França (7,1%) e Espanha (7,3%) registraram as menores taxas de inflação em outubro. No outro extremo da escala, aparecem Hungria, com uma elevada inflação de 21,9%, e os países bálticos - Estônia, com 22,5%; Lituânia, 22,1%; e Letônia, 21,7%.

Desde o início de 2021, a inflação registra uma lenta tendência de alta no bloco. E, a partir de novembro do ano passado, níveis recordes foram acumulando. O quadro se agravou ainda mais, a partir de fevereiro de 2022, devido à guerra na Ucrânia.

