Gianni Infantino é o único candidato à presidência da Fifa nas eleições de 2023

O atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, que ocupa o cargo desde 2016, deve assumir um terceiro mandato em março de 2023 já que nenhum outro candidato submeteu candidatura, segundo anúncio da entidade nesta quinta-feira (17).

"Nenhuma outra candidatura foi apresentada" pelas federações antes de um congresso em Kigali, previsto para o dia 16 de março, disse a Fifa em comunicado, a três dias do início da Copa do Mundo no Catar.

