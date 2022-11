Gaya sofre entorse no tornozelo e deve perder estreia da Espanha na Copa

O lateral-esquerdo da seleção espanhola José Luis Gayà sofreu uma entorse no tornozelo direito e será desfalque no amistoso contra a Jordânia na quinta-feira (17). Com isso, deve perder a estreia da equipe na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, em 23 de novembro.

O jogador de 27 anos se lesionou em um treino um dia antes da partida amistosa. A ressonância magnética, a que foi submetido, confirmou uma "entorse lateral de baixo grau no tornozelo direito", segundo fontes da Federação Espanhola de Futebol.

Apesar da lesão, o zagueiro continuará na seleção espanhola. Depois do jogo, a equipe viajará para o Catar para começar a concentração para o Mundial, no qual integra o grupo E junto com Costa Rica, Japão e Alemanha.

Gayà, que tinha grandes chances de ser titular na "Roja", pode precisar de uma semana a dez dias de recuperação e, por isso, deve perder o primeiro jogo contra a Costa Rica, na próxima quarta-feira (23).

O regulamento estipula que, se necessário, cada seleção pode fazer mudanças na lista dos 26 jogadores até 24 horas antes de sua primeira partida no Mundial.

