Espanha vence Jordânia (3-1) antes de partir rumo ao Catar

A Espanha venceu a Jordânia por 3 a 1 nesta quinta-feira no primeiro e último teste de preparação para a Copa do Mundo do Catar, país para o qual viaja após este jogo disputado em Amã.

Ansu Fati abriu o placar aos 13 minutos, Pablo Páez Gavira 'Gavi' ampliou já no segundo tempo (56) e Nico Williams fechou a vitória para 'La Roja' na reta final (84). Hamza Al Daradreh diminuiu nos acréscimos (90+2) em uma partida que serviu para distribuir minutos entre os jogadores convocados pelo técnico Luis Enrique Martínez para a disputa do Mundial.

A Espanha praticamente jogou com um time no primeiro tempo e outro no segundo, em que ocorreram as substituições.

Os espanhóis dominaram amplamente o jogo, mas novamente tiveram dificuldade em aproveitar todas as chances criadas diante da Jordânia, que se mostrou ousada e tentou pressionar a Roja.

Após a partida, a seleção espanhola tem planejado o voo para Doha, para iniciar sua jornada na Copa do Mundo, onde está no grupo E.

A Espanha, campeã mundial em 2010 na Copa da África do Sul, fará sua estreia no dia 23 de novembro contra a Costa Rica, antes de enfrentar Alemanha e Japão.

