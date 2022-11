Coreia do Norte disparou 'suposto' míssil intercontinental, dizem militares sul-coreanos

A Coreia do Norte supostamente disparou nesta sexta-feira (18, noite de quinta em Brasília) um míssil balístico intercontinental (ICBM), disseram as forças armadas sul-coreanas, o segundo lançamento em dois dias, em meio a uma série recorde de testes.

Um funcionário da defesa sul-coreano afirmou à AFP que "estima-se que a Coreia do Norte disparou um ICBM", sem dar mais detalhes.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano confirmou anteriormente que detectou "o lançamento de um míssil balístico não identificado na direção leste".

O Japão também confirmou o lançamento, com seu Ministério da defesa dizendo que Pyongyang havia disparado "um suposto míssil balístico", enquanto sua guarda costeira pediu aos navios que evitassem detritos nas águas da área.

O disparo ocorreu um dia depois que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance e seu ministro das Relações Exteriores, Choe Son Hui, alertou sobre uma ação militar "mais feroz" se os Estados Unidos fortalecerem sua presença militar na região da península coreana.

Especialistas dizem que o lançamento de uma das armas mais poderosas da Coreia do Norte é uma indicação clara de que o líder Kim Jong Un está chateado com as discussões sobre seu país nas recentes cúpulas do G20 e Apec em Bali e Bangcoc, respectivamente.

"Estima-se agora que era um ICBM. Se for esse o caso, é uma mensagem clara para os Estados Unidos e Japão", disse Han Kwon-hee, gerente do Fórum de Estratégia de Mísseis.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu ações para controlar as armas norte-coreanas com seu colega chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

