Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um acordo plurianual para fornecer seus sensores lidar à GreenValley International para soluções de mapeamento 3D portáteis, móveis e de veículos aéreos não tripulados (UAV), inclusive em ambientes sem GPS. A Velodyne já está enviando sensores para GreenValley como parte deste acordo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221117005185/pt/

GreenValley International's LiBackpack DGC50 mobile backpack 3D mapping system equipped with Velodyne Lidar's Puck lidar sensors. Photo credit: GreenValley International

A GreenValley usa os sensores Puck lidar da Velodyne para fornecer recursos de percepção e navegação que permitem que seus sistemas utilizem SLAM (localização e mapeamento simultâneos) em suas soluções de mapeamento móvel. A capacidade de digitalizar sem GPS usando lidar permite que silvicultores, arqueólogos, engenheiros civis e agrimensores criem conjuntos de dados robustos sem preparações antecipadas ou software complexo de pós-processamento. Os sensores versáteis e com baixo consumo de energia da Velodyne permitem que a GreenValley incorpore sua tecnologia em uma variedade de fatores de forma, de mochilas a drones/UAVs a dispositivos móveis portáteis que podem ser usados em uma ampla variedade de ambientes internos e externos, independentemente da temperatura, iluminação ou precipitação.

"A adoção dos sensores lidar líderes da indústria da Velodyne permitiu que a GreenValley inovasse e fornecesse a várias indústrias soluções de mapeamento 3D confiáveis e de ponta", afirmou o dr. Qinghua Guo, CEO da GreenValley International. "Os sensores lidar da Velodyne atualmente alimentam modelos selecionados em nosso catálogo de mapeamento aéreo e portátil. Recebemos feedback extremamente positivo do usuário final e estamos entusiasmados com nossas futuras colaborações".

"A GreenValley está transformando vários setores com suas soluções de mapeamento 3D inovadoras e confiáveis com tecnologia lidar", afirmou o dr. Ted Tewksbury, CEO da Velodyne Lidar. "Ativado pelos sensores lidar da Velodyne, o catálogo de produtos de mapeamento aéreo e móvel da GreenValley melhorou muito a eficiência do processamento de dados, economizando tempo e reduzindo custos para clientes em todo o mundo".

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) inaugurou uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores Lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em Lidar, é conhecida por seu vasto portfólio de tecnologias Lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e software da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para satisfazer as necessidades de vários setores, incluindo robótica, infraestruturas industriais, inteligentes, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). Por meio da inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades, promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Sobre a GreenValley International

A GreenValley International é líder em soluções completas de levantamento e mapeamento 3D. A GreenValley se concentra em LiDAR e tecnologia de fusão de imagem, especializada em lidar, UAV, SLAM, fotogrametria e outras tecnologias para obter uma representação digital precisa do espaço tridimensional. Os sistemas de digitalização lidar de alta precisão GVI, como LiAir (UAV/Fixed-Wing), LiMobile (montado em veículo), LiBackpack e LiPod (terrestre), ajudam a criar cidades inteligentes e fornecem soluções inteligentes em energia, agricultura, silvicultura, obras rodoviárias, informações geográficas (GIS), mineração e muito mais. LiDAR360, LiPowerline, LiStreet e outras soluções de software GVI fornecem processamento e análise essenciais para edição e visualização precisas da nuvem de pontos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221117005185/pt/

