Comunicado do Business Wire :Tusk Inc. Limited

A Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com) está anunciando novos produtos para a Black Friday. Fundada em 2012 como uma empresa de gerenciamento de capital em Kuala Lumpur (Malásia), com escritórios no mundo todo, agora ela é uma das principais empresas de soluções elétricas que se concentra na produção para usuários de equipamentos de mineração, energia solar e adaptadores. Sua linha de produtos é principalmente para fins elétricos. Confira mais em https://tusklimited.com/products

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005541/pt/

This product is sold with a 7in 1 Solar Panel, so you don't have to pay for the panel. (Photo: Business Wire)

Uma das empresas mais inovadoras em soluções elétricas, a Tusk anunciou descontos de 30% na Black Friday em seu conjunto de equipamentos de mineração, que combina um painel solar com um minerador de bitcoin. Isso permite a mineração ininterrupta sem conexão à eletricidade, já que a eletricidade tem sido um grande problema na indústria de mineração.

Com sua recente mudança de materiais policristalinos para fotovoltaicos, a Tusk testou ao longo do tempo a eficiência de combinar seus produtos solares com mineradores de criptomoedas, e isso provou ser o mais eficaz. Os investidores em inovação da Tusk agora podem minerar facilmente suas moedas sem interrupções, riscos menores e lucro máximo.

Este é um esforço para reduzir a quantidade de eletricidade usada quando os clientes mineram criptomoedas e foi divulgado pelo diretor de Operações da empresa, John Walls, na semana passada. De acordo com Walls, "os relatórios evidenciaram que a quantidade de eletricidade exigida pelos mineradores pode ser muito grande, portanto, buscou-se uma opção plausível".

Mineração de lucros

Embora seja admirável e altamente rentável para muitas pessoas montar fazendas de mineração de criptomoedas, há muitas especulações de que elas podem incorrer em custos significativos, principalmente em termos de uso de eletricidade. Ao fornecer um painel solar desconectado das contas de eletricidade e um dispositivo de mineração de bitcoin que pode executar tarefas de mineração dupla, a Tusk criou uma solução duradoura. É simples: basta minerar as moedas e não se preocupar com a volatilidade do mercado.

Localizada no coração de Kuala Lumpur (Malásia) e no Reino Unido, a Tusk se diferenciou das demais porque seus clientes podem obter serviços de desenvolvimento de carteira digital de criptomoeda, bem como unidades de processamento gráfico da empresa, que possui escritórios em três continentes. Ela também possui ampla experiência no desenvolvimento de blockchain e soluções de mineração de bitcoin, entre outras áreas.

Sobre a Tusk

Fundada em 2012 por uma equipe de especialistas em gerenciamento e, posteriormente, acompanhada por uma equipe de especialistas em tecnologia, a Tusk Inc. é agora uma das principais fornecedoras de soluções elétricas. A empresa se se orgulha de sua capacidade de administrar os riscos de forma eficaz, pois está no ramo de gerenciamento de riscos há mais de uma década. E por meio de diversos avanços tecnológicos, a Tusk incorporou empreendimentos menos arriscados ao sistema de Gestão de Riscos, sendo um deles a mineração de criptomoedas, utilizando materiais fotovoltaicos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005541/pt/

Contato

John Walls Diretor de RP john@tusklimited.com (+60)1117000943

