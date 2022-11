Comunicado do Business Wire :Sichuan Provincial Department Of Culture and Tourism

Uma exposição internacional de conquistas, intitulada "THE BIG DRAW - Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui", foi realizada no Museu de Sanxingdui na última quarta-feira, 16 de novembro de 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221116006130/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "THE BIG DRAW, UK Arts Charity launched - Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui" foi patrocinada pelo Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Sichuan, Governo Popular Municipal de Deyang, Administração Provincial do Patrimônio Cultural de Sichuan e Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong; organizada pelo Centro de Informação Publicitária de Sichuan para a Cultura e o Turismo, Academia Provincial de Artes de Sichuan e Comitê de Gestão do Museu de Sanxingdui; e apoiada pelo Instituto Provincial de Pesquisa de Arqueologia e Relíquias Culturais de Sichuan e pelo Departamento Municipal de Cultura, Rádio, TV e Turismo de Deyang. Desde que o evento foi lançado, em junho de 2022, atraiu 33 artistas de renome de 22 países e regiões e quase 2 mil participantes de mais de 80 escolas e universidades.

Yan Sashuang, vice-diretor geral do Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Sichuan, presidiu o evento da exposição temática de conquistas. Dai Yunkang, vice-diretor geral do Departamento de Publicidade do Comitê Provincial do Partido Comunista da China (PCP) de Sichuan, discursou no evento. Dai destacou que Sichuan é um famoso destino turístico na China por sua cultura Ba-Shu única e pela antiga cultura Shu. Este evento atraiu artistas, amantes da arte e crianças do mundo todo para retratar Sanxingdui segundo suas percepções, dando nova vida a relíquias culturais.

He Ping, vice-prefeito do Governo Popular Municipal de Deyang, disse que o evento promoveu significativamente a herança criativa da cultura de Sanxingdui e abriu um novo capítulo na aplicação inovadora dos resultados da cooperação.

Jacky Chung, diretor do Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong na China continental, destacou que o evento é mais uma prova da profunda cooperação entre os museus e instituições culturais de Sichuan e as empresas financiadas por Hong Kong.

Kam Panesar, embaixador da marca Big Draw na China, disse: "A experiência do Reino Unido em cultura de museus e galerias e turismo criativo é de classe mundial. Juntamente com o Escritório Provincial de Sichuan para a Cultura e o Turismo, trata-se de uma parte arraigada do conhecimento artístico e cultural do Reino Unido para implementar festivais culturais e artísticos centrados nas pessoas, tanto no Reino Unido quanto na China."

A Sanxingdui Culture and Tourism Development Co., Ltd. e o BRDGS Partners Group assinaram um acordo de cooperação em produtos culturais e criativos no local.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116006130/pt/

Contato

Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Sichuan Lai Cheuk Fay ylai18200130301@163.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags