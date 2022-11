Comunicado do Business Wire :Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc., uma empresa de biotecnologia que se dedica ao desenvolvimento de novos produtos terapêuticos e médicos para solucionar necessidades não atendidas de médicos e pacientes afetados por lesões nervosas, anunciou a nomeação do pioneiro em P&D no setor, Robert (Bob) R. Ruffolo, Jr., Ph.D., para o conselho de administração da empresa.

"Em nome do conselho da Neuraptive e seus diretores, estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Bob no conselho de administração", disse Robert Radie, presidente do conselho executivo e diretor executivo (CEO) da Neuraptive. "Sua extensa experiência em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos é uma grande adição ao conselho da Neuraptive neste momento tão importante. Somos muito afortunados por termos atraído um líder tão talentoso para a nossa indústria, que fala da promessa e do potencial do trabalho que estamos desenvolvendo para transformar o tratamento de lesões de nervos periféricos."

O Dr. Ruffolo tem mais de 40 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento e é atualmente o presidente do conselho executivo da Aragen Biosciences, Inc., além de ser diretor administrativo da Ruffolo Consulting, LLC, uma empresa de consultoria para o setor de farmacêuticos e de biotecnologia. O Dr. Ruffolo é o presidente aposentado de Pesquisa e Desenvolvimento da Wyeth Pharmaceuticals e vice-presidente sênior corporativo da Wyeth Corporation (agora Pfizer). Ele administrou uma empresa de P&D de 9.000 cientistas com um orçamento anual superior a US$ 5 bilhões. Antes de trabalhar na Wyeth, o Dr. Ruffolo ocupou cargos executivos na SmithKline Beecham Pharmaceuticals (agora GlaxoSmithKline) e nos laboratórios de pesquisa da Lilly. Ele obteve o seu título de Ph.D. em farmacologia e o seu bacharelado em farmácia na Universidade Estadual de Ohio.

Sobre a Neuraptive

A Neuraptive Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia que se dedica a desenvolver novos produtos terapêuticos e médicos para atender às necessidades não atendidas de médicos e pacientes afetados por lesões dos nervos periféricos. A sede da empresa está situada na Filadélfia, PA. Para obter mais informações, acesse www.neuraptive.com.

Contato

IR@neuraptive.com ou +1-484-787-3203

