Comunicado do Business Wire :Milken Institute

O Milken Institute e a Motsepe Foundation lançaram hoje a Premiação Milken-Motsepe em Energia Verde, uma competição com prêmio de $2 milhões a empreendedores e inovadores com foco em tratar de um dos desafios mais urgentes e imediatos do nosso tempo: acesso à energia verde e renovável.

A pessoa ou equipe vencedora receberá $1 milhão, com um adicional de $1 milhão distribuído ao longo da competição à medida que os finalistas avançam e testam as ideias em campo. Já é possível se cadastrar na competição e não há custo nenhum, e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode enviar sua ideia para deliberação.

Essa competição na área de energia verde foi criada para abrir um leque no que diz respeito à inovação inclusiva, fornecendo financiamento, suporte e teste de produto a fim de encontrar as melhores soluções para energia sustentável e renovável. Atualmente, mais de 600 milhões de pessoas em todo o continente africano não têm acesso à eletricidade. A falta de energia confiável impede o crescimento econômico, desde startups em zonas rurais até empresas de médio porte nas capitais. Os candidatos ao prêmio têm a chance de desempenhar um papel vital na criação de acesso à energia renovável, sustentável e a preço acessível, para um mundo precisando de soluções inovadoras para desbloquear o potencial humano e aumentar a mobilidade social e financeira.

"Boas ideias podem vir, e de fato vêm, de qualquer lugar do mundo", afirmou a Dr. Precious Moloi-Motsepe, cofundadora e CEO da Motsepe Foundation. "Os empreendedores e as novas tecnologias podem fornecer as soluções que assegurarão fontes de energia sustentável e renovável para as próximas gerações, na África e ao redor do planeta. A Premiação Milken-Motsepe em Energia Verde catalisará a criação de soluções energéticas inovadoras e renováveis no mercado, e impulsionará o crescimento do setor privado, bem como melhorará as condições socioeconômicas das vidas de milhões de africanos."

As equipes vencedoras terão que demonstrar a habilidade de empregar soluções inovadoras de energia verde em escala na África, com o objetivo de expandir drasticamente o acesso à energia renovável. As equipes devem fazer uso de novas tecnologias ou adaptar tecnologias existentes de maneiras inovadoras para gerar pelo menos 60 kWh de eletricidade fora da rede diariamente (24 horas) usando fontes de energia verde.

"Tanto o tamanho da população quanto as necessidades energéticas estão crescendo rapidamente, criando a urgente necessidade de encontrar fontes de energia renovável. As competições com prêmios comprovaram inúmeras vezes o poder da inventividade humana para resolver problemas aparentemente insolúveis", afirmou Emily Musil Church, PhD, diretora sênior da Milken Institute. "Esperamos ver uma ampla variedade de ideias inovadoras em como criar sistemas graduais de energia verde que possibilitarão maior atividade econômica no continente africano e além."

Esta é a segunda competição do programa de Premiação por Inovação Milken-Motsepe, uma série de competições com prêmios multimilionários para soluções empreendedoras e tecnológicas que aceleram o andamento rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU na África e globalmente. O primeiro prêmio, da Premiação Milken-Motsepe em AgriTech, foi anunciado em 2021 e será entregue em maio de 2023 na conferência global do Milken Institute.

A Premiação Milken-Motsepe em Energia Verde foca na crise energética na África, mas as ideias e soluções geradas podem ser usadas para ajudar as 940 milhões de pessoas, ou 13% da população mundial, que não têm acesso à eletricidade.

Como participar

Equipes de qualquer lugar do mundo já podem se cadastrar e enviar seus designs e modelos de negócios. Um painel independente de juízes especializados selecionará as equipes semifinalistas, que receberão $20.000 cada para desenvolver protótipos em baixa escala. Na rodada final, as equipes demonstrarão seus trabalhos de teste em campo, sendo avaliados por sua habilidade em:

-- Expandir drasticamente o acesso à energia verde, renovável e a preço acessível

-- Reduzir a exposição de comunidades vulneráveis na África aos impactos da mudança climática

-- Interromper e reverter as emissões de gases de efeito estufa

Além do prêmio em dinheiro, as equipes se beneficiarão de acesso a networking, treinamento e outros recursos. Para se cadastrar na competição ou saber mais, acesse milkenmotsepeprize.org.

SOBRE O MILKEN INSTITUTE

O Milken Institute é um laboratório de ideias não partidário e sem fins lucrativos centrado em acelerar o progresso mensurável rumo a uma vida significativa. Com foco na saúde financeira, física, mental e ambiental, reunimos as melhores ideias e recursos inovadores para desenvolver planos para lidar com alguns dos problemas mais críticos do mundo, através da perspectiva do que é urgente agora e o que vem a seguir. Para mais informações, acesse milkeninstitute.org.

SOBRE A MOTSEPE FOUNDATION

A Motsepe Foundation foi fundada em 1999 pelo Dr. Patrice Motsepe e sua esposa, a Dra. Precious Moloi-Motsepe. O objetivo da Motsepe Foundation é contribuir com a erradicação da pobreza e melhorar sustentavelmente as condições e os padrões de vida de pessoas pobres, desempregadas e marginalizadas na África do Sul, África e pelo mundo. Em janeiro de 2013, o Dr. Patrice Motsepe e a Dra. Precious Moloi-Motsepe uniram-se à Giving Pledge, iniciada por Warren Buffett e Bill e Melinda Gates, e se comprometeram a doar metade da sua fortuna aos pobres e para fins filantrópicos durante toda a vida e além. Para mais informações, acesse motsepefoundation.org.

