Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com um software nativo da nuvem capaz de ser executado em qualquer nuvem e transformar a maneira como o mundo se conecta, anunciou que foi selecionada pela Magyar Telekom, principal provedora de serviços de telecomunicações da Hungria e subsidiária da Deutsche Telekom, para implementar um núcleo de pacotes convergentes contentorizado nativo da nuvem.

A Magyar Telekom usará a solução de nuvem privada da Deutsche Telekom implementada localmente. O núcleo de pacotes convergentes contentorizado da Mavenir estabelecerá as bases para a implementação rápida e fácil de novos aplicativos e serviços corporativos, aproveitando os recursos 5G, como baixa latência e fatiamento de rede.

Laszlo Boka, líder da Tribo de Plataforma e Serviços Principais da Magyar Telekom, disse: "Era importante para nós fazer parceria com uma fornecedora de softwares que pudesse oferecer em três frentes principais: um núcleo de pacotes convergentes compatível com toda a integração de tecnologia de acesso de 2G a 5G, uma arquitetura aberta que pudesse ser executada em nossas plataformas de hardware e software específicas e uma integração perfeita com funções de rede de terceiros. A Mavenir é uma excelente candidata para todas as três frentes e mal podemos esperar pelo que o futuro trará".

A solução de Núcleo 5G da Mavenir faz parte de seu portfólio MAVcore nativo da nuvem com base em uma arquitetura aberta que oferece fácil dimensionamento de aplicativos e serviços, dissociação de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência nativa da nuvem.

Seus principais atributos incluem:

-- Arquitetura aberta: utiliza o hardware definido pela Deutsche Telekom e uma plataforma baseada em Kubernetes.

-- Fatiamento de rede com controle especializado e funções de rede de planos de usuários para atender a acordos rigorosos de nível de serviço.

-- Design nativo da nuvem: uma solução totalmente contentorizada, baseada na arquitetura de microsserviços sem estado que permite uma melhor resiliência e recuperação mais rápida em caso de falhas na rede. Ela também permite a fácil integração dos usuários no Containers-as-a-Service (CaaS) da Deutsche Telekom.

-- Integração da função de rede (NF) de fornecedores terceirizados: integrada com vários fornecedores terceirizados, incluindo redes de acesso 4G e 5G (eNodeBs e gNodeBs) e funções de gerenciamento de assinantes e políticas.

-- Arquitetura convergente: compatível com os modos 2G, 3G, 4G, 5G não autônomo (NSA) e 5G autônomo (SA) e permite que todas as tecnologias de acesso sejam executadas em uma plataforma comum nativa da nuvem fornecida pela Deutsche Telekom.

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks da Mavenir, afirmou: "Ao trabalhar com operadoras de rede móvel no mundo todo, criamos um processo ágil de entrega de softwares que se adapta aos requisitos específicos de integração e recursos. A integração do núcleo de pacotes convergentes da Mavenir à rede existente da Magyar Telekom permitirá uma rede totalmente automatizada com confiabilidade, escala e flexibilidade para oferecer serviços inovadores. A Mavenir tem o prazer de continuar expandindo nosso relacionamento nas contas subsidiárias da Deutsche Telekom na Europa".

Sobre a Magyar Telekom:

A Magyar Telekom, fundada em 1991, é a maior operadora de telecomunicações da Hungria. Ela fornece uma linha completa de serviços de telecomunicações e infocomunicações (ICT), incluindo telefonia fixa e móvel, transmissão de dados e não voz, bem como serviços de TI e integração de sistemas. A Magyar Telekom é a proprietária majoritária da Makedonski Telekom, operadora líder de telefonia fixa e móvel na República da Macedônia do Norte. A acionista majoritária da Magyar Telekom (61,39%) é a Deutsche Telekom Europe B.V., propriedade integral da Deutsche Telekom AG. www.telekom.hu

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005134/pt/

Contato

Relações Públicas da Magyar Telekom: sajto@telekom.hu

Relações Públicas da Mavenir: PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EUA) Emmanuela Spiteri (EMEA)

