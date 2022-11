Comunicado do Business Wire :Dawex

A Dawex, a empresa líder em tecnologia de troca de dados, mercado de dados e hub de dados, anunciou hoje a implementação do Trust Framework 22.10 da Gaia-X. Este anúncio foi feito após o recente avanço apresentado pela Gaia-X na edição da cimeira sobre o Trust Framework e a Arquitetura de Referência, que demonstra a excecional maturidade técnica alcançada para oferecer trocas de dados seguras, flexíveis e rastreáveis.

Desde a sua criação que a Dawex está empenhada em proporcionar uma tecnologia de troca de dados inovadora que cria as condições perfeitas para uma partilha de dados segura, fiável, soberana e em conformidade com os regulamentos.

Devido ao seu reconhecimento como empresa especialista na troca de dados, a Dawex contribuiu de forma ativa para os trabalhos colaborativos da Gaia-X que visam estruturar e definir os princípios aplicáveis às trocas de dados. A criação de novos ambientes à volta de plataformas de trocas de dados, que cumprem os requisitos regulamentares e abordam os desafios de rastreabilidade e segurança, tornou-se num elemento fundamental da competitividade empresarial e soberania económica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A implementação por parte da Dawex do Trust Framework 22.10 da Gaia-X reafirma a visão e a orientação tecnológica da Dawex em relação à troca de dados. Estamos extremamente satisfeitos com esta realização excepcional", afirmou Laurent Lafaye, coCEO da Dawex. "Os avanços mais recentes da Gaia-X marcam um verdadeiro impulso para a troca de dados e para todas as organizações. As organizações envolvidas na criação de ambientes de dados poderão agora apoiar-se nos princípios orientadores que permitir-lhes-á controlar quem tem acesso aos seus dados, para que finalidade e em que condições. Estes são elementos fundamentais para promover a confiança e manter a soberania dos dados."

A Arquitetura da Gaia-X fornece orientações às organizações que pretendem estabelecer um ambiente de infraestrutura de dados.

O Trust Framework da Gaia-X oferece princípios orientadores para que os ambientes de dados possam oferecer garantias em termos de confiança, proteção de dados, transparência, segurança, portabilidade e flexibilidade.

Sobre a Dawex

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um potencial ilimitado, que tem um valor próprio e gere novas fonte de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar novos ambientes à volta de plataformas de troca de dados que cumprem os requisitos regulamentares e respondem aos desafios de rastreabilidade e segurança. A Dawex é uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados que permite estruturar a obtenção, a distribuição e a troca de dados. Distinguida com o prémio "Pioneiro Tecnológico" pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro ativo da Gaia-X. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, Estados Unidos e Médio Oriente.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221117005807/pt/

Contato

Contacto para a imprensa Isabelle Joulot Vice-Presidente de Comunicação e Marketing press@dawex.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags