Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

Na Conferência Year in Infrastructure de 2022, a Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software para engenharia e infraestrutura, anunciou hoje novas capacidades de sua plataforma iTwin, ampliando significativamente o escopo e a interoperabilidade dos dados de infraestrutura que as empresas de engenharia e os operadores proprietários podem usar para criar e alavancar gêmeos digitais nos fluxos de trabalho de projeto, construção e operações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005151/pt/

iTwin Experience. Imagem gentilmente cedida pela Bentley Systems.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As capacidades da nova plataforma iTwin irão alimentar o Bentley Infrastructure Cloud, um conjunto de soluções que abrange o ciclo de vida da infraestrutura e da cadeia de valor, abrangendo o ProjectWise, SYNCHRO e AssetWise, unificado e interoperável pelos esquemas de infraestrutura da Bentley.

OiTwin Experience é um novo produto em nuvem que capacitará os insights dos proprietários-operadores e seus componentes para a infraestrutura crítica através da visualização e navegação de gêmeos digitais. Significativamente, o iTwin Experience acelera iniciativas de "integradores digitais" de empresas de engenharia para criar e fazer a curadoria de gêmeos digitais específicos de ativos, incorporando seu aprendizado de máquinas proprietárias, análise e algoritmos de desempenho de ativos. O iTwin Experience atua como um "painel único de vidro", sobrepondo tecnologia de engenharia (TE), tecnologia de operações (TO) e tecnologia da informação (TI) para permitir que os usuários visualizem, consultem e analisem a infraestrutura de gêmeos digitais em sua representação completa, em qualquer nível de granularidade, em qualquer escala, todos em coordenadas geográficas e totalmente pesquisáveis.

Outros produtos iTwin incluem:

iTwin Capture captura, analisa e compartilha dados da realidade, permitindo aos usuários criar facilmente modelos 3D de ativos de infraestrutura em alta resolução, prontos para engenharia, usando vídeo por drone e imagens de levantamento de qualquer câmera digital, scanner ou dispositivo de mapeamento móvel. Os gêmeos digitais de infraestrutura de quaisquer ativos existentes podem ser iniciados de acordo com a modelagem da realidade, sem necessitar de um modelo BIM. O iTwin Capture oferece a mais alta fidelidade e os meios mais versáteis para a captura da realidade, servindo como a representação digital para os processos de levantamento, projeto, monitoramento e inspeção.

iTwin IoT para aquisição e análise de dados de sensores, que permite que os usuários incorporem perfeitamente dados da Internet das Coisas (IoT) criados por sensores e dispositivos de monitoramento de condições. A IoT de infraestrutura pode ser usada de maneira eficaz para segurança em tempo real e monitoramento de riscos em atividades de construção e operações, inclusive para medir e visualizar mudanças ambientais, movimento estrutural ou deterioração para avaliação de condições, programação de manutenção e para solicitar intervenções preventivas. Ao incorporar com segurança dados em tempo real em escala entre centenas de tipos de sensores, o iTwin IoT aumenta o valor dos dados de engenharia e geotécnicos.

Aplicações de engenharia da Bentley movidas por iTwin

No Going Digital Awards de 2022, a proporção de finalistas que creditaram o iTwin atingiu 42%. Observando a sofisticação e o amadurecimento das abordagens de entrega digital, como evidenciado pelos projetos dos finalistas de 2022, a Bentley apresentou uma ampliação de suas prioridades estratégicas para o iTwin, incluindo a adição de vantagens de "nativo do gêmeo digital" a suas aplicações de engenharia de infraestrutura.

Na palestra principal, o Fundador e CTO Keith Bentley descreveu a evolução do iTwin de um conjunto de bibliotecas de programação de código aberto para uma plataforma como serviço utilizada pela Bentley e parceiros para desenvolver, executar e ampliar aplicações que utilizam fluxos de trabalho de gêmeos digitais. Em seguida, as aplicações de engenharia da Bentley irão aproveitar as capacidades do iTwin na área de trabalho. Os usuários continuarão a trabalhar com essas aplicações da forma como estão acostumados, mas junto com o arquivo .dgn habitual resultante, as aplicações de engenharia também criarão e sincronizarão um iModel, o container especializado da Bentley para alinhar e federar semanticamente os dados de engenharia de infraestrutura dentro de gêmeos digitais. O iModel e o iTwin permitirão aos usuários participar de fluxos de trabalho centrados em dados, inclusive para integração, validação da intenção de projeto, verificação de regras, detecção de conflitos, consultas e reutilização de componentes, garantia da qualidade e criação de produtos em gêmeos digitais.

Keith Bentley disse: "É claro para mim que a infraestrutura de gêmeos digitais é o futuro de nosso setor e de nossa empresa. Nossa jornada de gêmeos digitais começou há quatro anos, com uma série de projetos de código aberto para criar ferramentas nativas em nuvem, chamadas de iTwin.js. Ela evoluiu para o iTwin Experience, que é a ferramenta robusta para soluções de gêmeos digitais da Bentley e outras. Estou muito orgulhoso do tremendo progresso que nós e nossos usuários fizemos usando a plataforma iTwin, como evidenciado nas inscrições atuais do YII. A fase 2 de nossa jornada envolve a melhoria de nossos produtos existentes para desktop, usando o mesmo mecanismo do iTwin. A seguir, os usuários do MicroStation e das nossas aplicações para projeto e análise de engenharia ganharão novos recursos que podem tornar seus projetos mais eficientes, mais conectados e os resultados mais valiosos. Podemos fazer isso aumentando, não substituindo, suas ferramentas existentes, seus fluxos de trabalho, formatos de arquivo e resultados. O mecanismo iTwin funcionará no mesmo desktop 'em processo' com as aplicações de projeto, sincronizando um iModel local e conectando-se aos serviços da nuvem quando e conforme necessário".

Integração com ambientes 3D imersivos

Ao mesmo tempo, Julien Moutte, vice-presidente de tecnologia, descreveu a maior interoperabilidade da Plataforma iTwin, incluindo a integração com ambientes 3D, tais como Unreal, Unity e NVIDIA Omniverse, permitindo experiências imersivas através de uma ampla gama de dispositivos. "Desde o início, criamos serviços na Plataforma iTwin que permitem aos desenvolvedores de software alinhar e federar dados de infraestrutura a partir de diferentes fontes. Estamos abrindo as portas do metaverso para esses gêmeos digitais, permitindo novos casos de uso e experiências imersivas. Nossa interoperabilidade com mecanismos de jogos via USD, glTF, DataSmith e 3DFT abre um mundo totalmente novo de possibilidades para desenvolvedores de aplicações. Estamos entusiasmados em ver o que nossos usuários podem conseguir combinando tais tecnologias, que são elementos fundamentais do metaverso de infraestrutura".

Descrevendo a ampliação da adoção do ecossistema das tecnologias iTwin, Moutte anunciou que a Adobe licenciou o iTwin Capture da Bentley para sua aplicação Substance 3D Sampler, que permite que os projetistas transformem facilmente imagens da vida real em uma superfície ou ambiente fotorrealista. Alexis Khouri, vice-presidente de crescimento, 3D e metaverso na Adobe, disse: "Os recursos do iTwin Capture da Bentley no Substance 3D Sampler ajudarão os clientes profissionais criativos da Adobe a preencherem suas experiências 3D e economizarem muitas horas (ou até dias) de tempo de modelagem 3D. A colaboração estratégica da Adobe com a Bentley nos permitirá oferecer uma solução de captura 3D fácil de usar e de última geração para artistas e projetistas 3D de todos os níveis."

Em um avanço que redefine o desempenho, a Bentley desenvolveu um novo serviço da Plataforma iTwin que permite que desenvolvedores de software e integradores digitais transmitam gêmeos digitais para o Unreal Engine, o principal mecanismo de jogos da Epic Games, para criar experiências imersivas para simulações de voo e colaboração multiusuário.

"Os gêmeos digitais de infraestrutura estão se tornando peças fundamentais para a construção de mundos virtuais que capacitam as pessoas a interagir, colaborar e resolver problemas em conjunto", afirmou Marc Petit, vice-presidente de Unreal Engine Ecosystem na Epic Games. "O fluxo de trabalho perfeito e o alto desempenho que a Bentley oferece ao integrar a Plataforma iTwin com o Unreal Engine ajudará os desenvolvedores a alcançar novos níveis de imersão em visualizações complexas e experiências simuladas".

Disponibilidade

O iTwin Experience está em acesso antecipado; o iTwin Capture e o iTwin IoT já estão disponíveis. O iTwin Experience incorpora capacidades do OpenCities Planner. O iTwin Capture incorpora capacidades do ContextCapture e Orbit 3DM. O iTwin IoT incorpora capacidades da plataforma sensemetrics e do Vista Data Vision. Para saber mais, visite www.bentley.com.

Imagem 1

iTwin Experience. Imagem gentilmente cedida pela Bentley Systems.

Imagem 2

iTwin IoT. Imagem gentilmente cedida pela Bentley Systems.

Imagem 3

iTwin Capture. Imagem gentilmente cedida pela Bentley Systems.

##

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é uma empresa de software para engenharia e infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para fazer avançar a infraestrutura do mundo - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções líderes em software do setor são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e águas residuais, obras e serviços públicos, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas soluções incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, o portfólio líder em software geoprofissional da Seequent, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.500 colegas e gera uma receita anual de aproximadamente USD 1 bilhão em 186 países.

www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo Bentley, AssetWise, ContextCapture, iTwin, iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT, MicroStation, OpenCities, OpenCities Planner, Orbit 3DM, ProjectWise, Seequent, sensemetrics, SYNCHRO e Vista Data Vision são marcas registradas ou não registradas ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias diretas ou indiretas de propriedade integral. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005151/pt/

Contato

Comunicado de imprensa Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 Christine.Byrne@bentley.com Siga-nos no Twitter: @BentleyBrasil

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags