Chinês condenado a 20 anos de prisão por espionagem econômica nos EUA

Um agente de inteligência chinês foi condenado na quarta-feira a 20 anos de prisão nos Estados Unidos por tentativa de roubo de tecnologia de empresas aeroespaciais americanas e francesas, anunciou o Departamento de Justiça.

Xu Yanjun foi declarado culpado em novembro de 2021 por ter procurado, desde 2013, obter informações sobre várias empresas aeronáuticas, entre elas a americana General Electric Aviation e a francesa Safran, que colaboraram no desenvolvimento de um motor.

O agente do ministério da Segurança do Estado chinês teria identificado especialistas que eram funcionários das empresas e os teria levado à China sob o pretexto de palestras universitárias, com pagamentos pelas viagens.

Detido em 2018 na Bélgica, ele provavelmente viajou ao país europeu no âmbito de uma operação de contrainteligência, pensando em ter uma reunião com um funcionário da General Electric, antes de ser extraditado no mesmo ano para os Estados Unidos.

"Xu teve as companhias aéreas americanas como alvos, recrutou funcionários para voar para a China e solicitou informações patenteadas, tudo em nome do governo da República Popular da China", afirmou Departamento de Justiça em um comunicado.

"Este caso envia um sinal claro de que vamos responsabilizar qualquer pessoa que tente roubar segredos comerciais americanos", afirmou o procurador Kenneth Parker.

Questionado nesta quinta-feira sobre o caso, a China considerou as acusações americanas "totalmente falsas".

"Exigimos que os Estados Unidos lidem com este caso de forma justa e de acordo com a lei, e que garantam os direitos e interesses legítimos deste cidadão chinês", disse Mao Ning, porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China.

