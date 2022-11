Canadá vence Japão por 2 a 1 em amistoso às vésperas da Copa

Em último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, o Canadá venceu o Japão pelo placar de 2 a 1, em Dubai, nesta quinta-feira (17), com direito a gol de Lucas Cavallini nos acréscimos do segundo tempo.

O japonês Yuki Soma abriu o placar aos nove minutos, mas logo viu Steven Vitoria empatar aos 21. O arremate veio nos últimos momentos do segundo tempo, em um pênalti convertido por Cavallini.

A seleção japonesa foi a primeira a atacar com um chute certeiro de Gaku Shibasaki, que explodiu no goleiro e acabou sobrando para Soma finalizar de forma acrobática e abrir o marcador.

Takefusa Kubo, a jovem promessa da Real Sociedad, teve a chance de ampliar a vantagem com um chute perigoso no canto esquerdo da área, que acabou sendo desviado para fora.

O Canadá teve dificuldades para organizar seu jogo em campo, mas ofereceu perigo em todas as bolas paradas, de onde conseguiu faturar o empate.

A zaga japonesa falhou em um lance de escanteio que caiu nos pés de Atiba Hutchinson, cujo chute desviado encontrou Vitoria, que logo converteu na pequena área.

O intervalo marcou inúmeras alterações em ambos os times, porém, as poucas chances de gol surgiram de contra-ataques.

Aos 44 do segundo tempo, Shibasaki acertou um passe açucarado para o lateral-direito Miki Yamane, que finalizou na trave.

Minutos depois, o próprio Yamane derrubou Richie Laryea na área já nos acréscimos. O lance resultou no gol da virada marcado por Cavallini e selou o triunfo da equipe canadense às vésperas de disputar o maior torneio de futebol do planeta.

O Canadá, que não disputava a Copa do Mundo desde 1986, recuperou o fôlego após apenas empatar em 2 a 1 com o Bahrein na última sexta-feira (11) e segue à espera da recuperação da estrela da equipe, Alphonso Davies.

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique segue tratando uma lesão na coxa sofrida há duas semanas e ainda não se juntou à sua seleção.

A equipe, no entanto, acredita recuperar o jogador antes da estreia na Copa, na próxima quarta-feira (23), contra a Bélgica, pelo grupo F, que também conta com Marrocos e Croácia.

O Japão, por sua vez, faz sua primeira partida na competição no mesmo dia, contra a favorita Alemanha. As seleções figuram no grupo E, junto com Espanha e Costa Rica.

Gols:

Canadá: Steven Vitoria (21), Lucas Cavallini (90+5)

Japão: Yuki Soma (9)

Escalações:

Canadá: Milan Borjan - Alistair Johnston (Joel Waterman, 71), Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekugbe (Jonathan Osorio, 60) - Atiba Hutchinson (Richie Laryea, 60), Samuel Piette (Ismaël Koné, 46), Tajon Buchanan (Mark-Anthony Kaye, 60) - Junior Hoilett, Jonathan David y Cyle Larin (Lucas Cavallini, 71). Técnico: John Herdman

Japão: Shuichi Gonda - Shogo Taniguchi, Kou Itakura (Yuto Nagatomo, 67), Hiroki Sakai (Miki Yamane, 46), Hiroki Ito - Takumi Minamino (Maya Yoshida, 85), Ao Tanaka (Daichi Kamada, 67), Yuki Soma, Gaku Shibasaki - Takefusa Kubo (Ritsu Doan, 46) y Takuma Asano (Ayase Ueda, 46). Técnico: Hajime Moriyasu

