Wall Street fecha em baixa por preocupação com consumo

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (16), após resultados mistos de grandes varejistas e apesar das vendas sustentadas no varejo no mês passado.

O índice Dow Jones cedeu 0,12%, para 33.553,83 pontos, enquanto tecnológico Nasdaq caiu 1,54%, para 11.183,66 unidades, e o S&P 500 0,83%, para 3.958,79 pontos.

O dia teve algumas notícias positivas, como as vendas no varejo que subiram 1,3%, mais do que o esperado de 1,2% em outubro, embora o percentual se deva principalmente ao aumento do preço da gasolina nos postos.

"O problema veio dos gigantes do varejo, que arrastaram outras empresas" do setor, resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em diálogo com a AFP.

A rede Target registrou lucros trimestrais abaixo do esperado e revisou para baixo suas metas de vendas de fim de ano.

A sua ação teve uma desvalorização importante de 13,12%, enquanto outras redes varejistas também sofreram quedas, como a Best Buy (-8,54%) ou a Costco (0,45%).

