Republicanos assumem o controle da Câmara dos Representantes dos EUA

O Partido Republicano conquistou o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de acordo com projeções da mídia nesta quarta-feira (16), o que dará aos conservadores a possibilidade de combater a agenda do presidente Joe Biden nos próximos dois anos.

A maioria republicana na Câmara baixa do Congresso será muito menor do que o partido esperava, depois de não ter conquistado o controle do Senado nas eleições de meio de mandato da semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-bfm/st/gm/am

Tags