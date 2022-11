Repórter é ameaçado por policiais no Catar durante transmissão ao vivo

Um jornalista dinamarquês foi interrompido por agentes de segurança em Doha, no Catar, enquanto realizava uma transmissão ao vivo. Nessa terça-feira, 15, Rasmus Tantholdt foi abordado pelos oficiais, que se aproximaram em um carrinho de golfe. Os policiais deram ordens para que o jornalista não continuasse a gravação e ameaçaram quebrar a câmera do profissional.

Confira o registro do momento:

O jornalista estava ao vivo para a emissora TV2. Após ser abordado pelos agentes, Tantholdt apresentou suas credenciais para a Copa do Mundo e a licença para gravar. Mesmo com a documentação, os policiais continuaram exigindo que a transmissão fosse encerrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diversas vezes, inclusive, os agentes colocaram a mão na lente da câmera para tentar impedir que o momento fosse filmado. “Vocês convidaram o mundo inteiro para cá. Por que motivo não podemos filmar? É um local público. Você quer quebrar a câmera? Vá em frente. Vocês estão nos ameaçando”, disse Rasmus.

Conforme o portal Esportes News Mundo, após o ocorrido ganhar destaque na mídia, o Comitê Supremo do Catar pediu desculpas a equipe da televisão dinamarquesa.

Rasmus Tantholdt chegou a comentar sobre suas experiências como correspondente no país que sedia a Copa do Mundo 2022: “Diz muito sobre o que é o Catar. Você pode ser atacado e ameaçado enquanto trabalha na mídia livre. Não é um país democrático. Minha experiência após visitar 110 países no mundo é: quanto mais você tem a esconder, mais difícil é pra fazer uma reportagem lá”, relata o jornalista.

Tags